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Часть перевозок волгоградских аграриев переведут в цифру

Транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы при коммерческих грузоперевозках с.

Транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы при коммерческих грузоперевозках с 1 сентября 2026 года, согласно федеральному закону, будут оформляться только в электронном виде и передаваться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Вопросы цифровой трансформации АПК рассмотрели на совещании в администрации Волгоградской области.

В частности, чиновники и представители организаций АПК обсудили предоставление государственной поддержки через электронный бюджет, а также проект «АгроПилот», предполагающий создание единого цифрового окна для сельхозтоваропроизводителей и регионального командного пункта.

Отдельно рассмотрен переход на электронные транспортные накладные. Если хозяйство привлекает стороннего перевозчика, то с 1 сентября потребуется оформлять электронный заказ-заявку и электронную транспортную накладную через оператора. Если же хозяйство будет везти собственный урожай собственным транспортом без договора перевозки, то такой документ не понадобится — достаточно путевого листа, причем допускаются и на бумажном носители. При этом полный отказ от бумажного документооборота пока не планируется.

Напомним, воллгоградские аграрии уже пользуются рядом информационных платформ в своей работе. В растениеводстве — это такие ресурсы, как «Земля», «Сатурн», «Зерно», «Семеноводство»; в животноводстве — «Меркурий», «Хорриот» и другие.