Часть перевозок волгоградских аграриев переведут в цифру

Отдельно рассмотрен переход на электронные транспортные накладные. Если хозяйство привлекает стороннего перевозчика, то с 1 сентября потребуется оформлять электронный заказ-заявку и электронную транспортную накладную через оператора. Если же хозяйство будет везти собственный урожай собственным транспортом без договора перевозки, то такой документ не понадобится — достаточно путевого листа, причем допускаются и на бумажном носители. При этом полный отказ от бумажного документооборота пока не планируется.