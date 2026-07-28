Трутнев поручил ускорить работу по борьбе с энергодефицитом на Дальнем Востоке

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу обеспечения электрической энергией инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. На встрече присутствовали руководитель Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, министр энергетики России Сергей Цивелев. По итогам заседания вице-премьер поручил ускорить работу по обеспечению макрорегиона энергией, а результаты представить главе государства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Борьба с энергодефицитом остается одной из ключевых задач для развития Дальнего Востока, отметили в ходе встречи. Макрорегион растет быстрыми темпами: увеличиваются объемы промышленности и жилищного строительства. Однако стремительный рост сформировал и высокую потребность в новых источниках энергии.
Рост электропотребления на Дальнем Востоке за последние пять лет составил 21%, а в среднем по России — 12%. Согласно прогнозу, данный показатель достигнет отметки в 30% для ДФО и 15% для всей страны к 2030 году.
Минвостокразвития России по предложению регионов верифицировало 105 новых проектов общей мощностью почти 3,3 ГВт. Как отметили в профильном ведомстве, каждый из этих объектов необходим для экономики России, во главу угла ставится их обеспечение необходимой мощностью.
Среди мер по решению проблемы энергодефицита — повышение эффективности использования существующих мощностей, создание индивидуальных экономических условий для строительства крупными потребителями собственных генерирующих объектов.
— Сегодня нужен конкретный план действий Минэнерго России на ближайшие 1,5−2 года для обеспечения основных потребностей в энергетике инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Ситуация меняется динамично и всем надо учитывать это обстоятельство, — подчеркнул Юрий Трутнев.
По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений: представить в правительство России согласованный проект доклада президенту об ускорении газификации Дальнего Востока, представить согласованный план-график ввода энергетических мощностей, учитывающий существующие и перспективные инвестиционные проекты ДФО.
В ближайшее время будет проведено повторное совещание для осуществления контроля за исполнением поручений и ходом выполнения работ.
Напомним, для компенсации растущей потребности в новых мощностях в крае строят Хабаровскую ТЭЦ-4, два энергоблока мощностью по 330 МВт на территории ТЭЦ-3, сооружение на 500 кВ «Хабаровская — Комсомольская», Нижне-Ниманскую ГЭС, Хабаровскую АЭС.