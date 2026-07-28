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Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло до 96 тысяч

В Волгоградской области число хозяйствующих субъектов — организаций и индивидуальных.

В Волгоградской области число хозяйствующих субъектов — организаций и индивидуальных предпринимателей, учтенных в статистическом регистре, по данным на 1 июля составило 96 тысяч. Этот показатель на 0,4% больше, чем на 1 января текущего года, сообщили в Волгоградстате.

Из 96 тысячи субъектов индивидуальные предприниматели составляют 69,9%, а коммерческие организации — 30,1%.

Почти половина компаний сосредоточена в Волгограде (46,2 тыс). Большая часть организаций зарегистрирована в сфере торговли, — 19,1%, в сфере недвижимости — 10,0%, строительства — 8,3%. Среди индивидуальных предпринимателей почти треть выбрали сферу торговли, транспортировки и хранения — 13,0%, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 7,7%.