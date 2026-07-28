Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло до 96 тысяч

В Волгоградской области число хозяйствующих субъектов — организаций и индивидуальных предпринимателей, учтенных в статистическом регистре, по данным на 1 июля составило 96 тысяч. Этот показатель на 0,4% больше, чем на 1 января текущего года, сообщили в Волгоградстате.