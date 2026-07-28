Алматинцам напомнили об уплате важного налога

Герои Советского Союза, Социалистического Труда, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері», кавалеры орденов Славы трех степеней и «Отан»; Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств и приравненные к ним лица, труженики тыла, лица с инвалидностью; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет); Один из родителей лица с инвалидностью с детства / ребенка с инвалидностью; Многодетные матери («Мать-героиня», «Алтын алқа») и отдельно проживающие пенсионеры.