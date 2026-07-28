Алматинцам напомнили об уплате важного налога

Жителям города уже направлены квитанции по оплате коммунальных услуг (АЛСЕКО) с включенными суммами начисленного налога.
Кроме того, соответствующие уведомления и счета для удобной оплаты доступны в мобильных приложениях банков. Налог исчисляется по месту нахождения объекта недвижимости на основе сведений НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.
Вместе с тем предусмотрены налоговые льготы в пределах 1 000- или 1 500-кратного размера МРП для ряда категорий граждан:
Герои Советского Союза, Социалистического Труда, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері», кавалеры орденов Славы трех степеней и «Отан»; Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств и приравненные к ним лица, труженики тыла, лица с инвалидностью; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет); Один из родителей лица с инвалидностью с детства / ребенка с инвалидностью; Многодетные матери («Мать-героиня», «Алтын алқа») и отдельно проживающие пенсионеры.
Срок уплаты налога на имущество — не позднее 1 октября текущего года.
Во избежание образования задолженности и пени рекомендуется произвести оплату заблаговременно.
В случае возникновения вопросов консультацию можно получить в районных Управлениях государственных доходов города Алматы по месту нахождения объекта недвижимости либо по Единому номеру 1414.