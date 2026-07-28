Новосибирское УФАС заподозрило картельный сговор на топливном рынке

«В ходе рассмотрения ряда материалов были выявлены факты установления различных отпускных цен на моторное топливо для разных покупателей в оптовом сегменте. При этом цена продажи бензина лицам, которые, предположительно, не вступили в сговор, была существенно увеличена, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, то есть на АЗС», — говорится в сообщении Новосибирского УФАС.