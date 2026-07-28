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Новосибирское УФАС заподозрило картельный сговор на топливном рынке

Бензин продавали по разным ценам для разных покупателей.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирское УФАС выявило признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива и возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис», сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

«В ходе рассмотрения ряда материалов были выявлены факты установления различных отпускных цен на моторное топливо для разных покупателей в оптовом сегменте. При этом цена продажи бензина лицам, которые, предположительно, не вступили в сговор, была существенно увеличена, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, то есть на АЗС», — говорится в сообщении Новосибирского УФАС.

В результате сбора и анализа информации ведомство возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» по факту установления признаков сговора на оптовом рынке реализации бензинов АИ-92 и АИ-95.