Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай увеличивает закупки татарстанской агропродукции

За первые шесть месяцев 2026 года экспорт агропродукции из Татарстана в Китай демонстрирует уверенный рост.

Источник: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовали свыше 31 тыс. тонн зерновой продукции — это на 56% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По железной дороге в КНР за полугодие отправлены значимые партии сельхозпродукции: 5 партий продовольственного сушеного гороха, 4 партии льна и 2 партии нерафинированного рапсового масла. Динамика отгрузок особенно заметна: поставки сушеного гороха выросли в 4 раза и достигли 14,1 тыс. тонн, объемы льна увеличились на 41% (до 11,8 тыс. тонн), а экспорт рапсового масла прибавил 17% — до 7,7 тыс. тонн.

Тенденция отражает растущий интерес Китая к зернобобовым и масличным культурам, а также к растительному маслу. При этом наблюдается сокращение номенклатуры закупаемой продукции: если год назад в экспортный перечень входили также овес и свекловичный жом, то в текущем году эти позиции отсутствуют.

Каждая партия экспортируемой продукции прошла тщательный контроль в испытательной лаборатории филиала ЦОК АПК в Республике Татарстан. Результаты исследований подтвердили, что вся продукция соответствует строгим карантинным и фитосанитарным требованиям китайской стороны — это гарантирует надежность поставок и укрепляет доверие партнеров.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше