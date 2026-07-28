Китай увеличивает закупки татарстанской агропродукции

Тенденция отражает растущий интерес Китая к зернобобовым и масличным культурам, а также к растительному маслу. При этом наблюдается сокращение номенклатуры закупаемой продукции: если год назад в экспортный перечень входили также овес и свекловичный жом, то в текущем году эти позиции отсутствуют.