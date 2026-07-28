В «Газпроме» заявили о снижении надежности поставок СПГ

«Катарский СПГ, к сожалению, может быть заблокирован. Риски в перебоях поставок, связанные с выводом из строя мощностей производства СПГ и ограничениями прохода судов через проливы и каналы, такие как Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Панамский и другие, заставили вновь обратить внимание на трубопроводные поставки газа», — сказал Кирилл Полоус на форуме Indo Pacific LNG в Индонезии (цитата по «Интерфаксу»).