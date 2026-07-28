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Новая школа имени Александра Молева в Дзержинске откроется 1 сентября

Сейчас завершаются финальные работы, идут лицензионные процедуры и набор учителей.

Школа, названная в честь Героя Советского Союза Александра Молева, примет учеников 1 сентября. Об этом сообщил в соцсетях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Строительство на улице Клюквина шло с 2023 года, сроки сдачи неоднократно сдвигались, в том числе из‑за смены подрядчика. Сейчас завершаются финальные работы, идут лицензионные процедуры и набор учителей.

В школе — 44 класса, два спортзала, бассейн, актовый зал, столовая, медицинский блок, библиотека и лаборатории. Инфраструктура адаптирована для маломобильных граждан, на территории — спортплощадки и игровые зоны.

Ранее были названы самые востребованные педагогические специальности у нижегородцев.