«Ведомости»: власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых отношений

«Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения, ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок», — подчеркнул собеседник. По его словам, регулярные встречи проходят со всеми ведомствами для того, чтобы подготовить разъясняющий документ.