В Россию запретили ввоз более 43 т свиного шпика из Белоруссии

Россельхознадзор ограничил ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 т, который должны были доставить из Белоруссии в Казахстан через территорию России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным службы, белорусская компания «Велес-Мит» пыталась провезти товар по поддельному ветеринарному сертификату. Белорусская ветеринарная система установила, что сырье на предприятие могло поступить из Дании.
Россельхознадзор попросил белорусский Минсельхозпрод приостановить ветеринарную сертификацию продуктов «Велес-Мит» в страны ЕАЭС для проведения проверки. Кроме того, ведомство ограничило ввоз и транзит всей мясной продукции компании из-за повторного несоответствия нормам и требованиям России, а также техрегламентов ЕАЭС.
В публикации отметили, что в ходе лабораторных исследований в ряде продуктов выявили остатки лекарств, в том числе антибиотиков, и несоответствия по микробиологическим показателям — листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
На прошлой неделе Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию молочной продукции из Армении. В мае служба запретила ввоз из Армении цветов, ограничения также затронули свежие томаты, огурцы, зелень и клубнику.
С 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз вишни и винограда и потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также запрещен транзит этих продуктов в страны ЕАЭС.
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