В Россию запретили ввоз более 43 т свиного шпика из Белоруссии

С 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз вишни и винограда и потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также запрещен транзит этих продуктов в страны ЕАЭС.