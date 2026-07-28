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АЗС двух сетей отменили лимиты на отпуск топлива в Волгограде и области

С 28 июля автомобилисты могут заливать в бензобаки любое количество бензина всех марок и дизеля на заправках «Газпрома» и «Лукойла».

Лимиты на отпуск всех видов автомобильного топлива отменены в Волгоградской области на АЗС двух сетей, сообщает региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.

С 28 июля автомобилисты могут заливать в бензобаки любое количество бензина всех марок и дизеля на заправках «Газпрома» и «Лукойла».

«Работа по укреплению достигнутых на топливном рынке результатов, будет продолжаться. Профильные структуры обладминистрации во взаимодействии с региональным УФАС продолжат мониторинг состояния топливного рынка», — подчёркивают в комитете.

Ранее сообщалось, что намеченный ремонт волгоградских дорог выполнен к августу уже наполовину.

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