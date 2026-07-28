ВТБ продал московский отель Holiday Inn в Сокольниках

Отель под управлением оператора Holiday Inn открылся в Сокольниках в 2006 году. Его площадь оценивается в 45,5 тыс. кв. м, в нем 523 номера (от 25 до 78 кв. м). ВТБ получил этот объект после присоединения Банка Москвы. Рыночная стоимость гостиницы «Holiday Inn Сокольники» может составлять 8−10 млрд руб., заявил РБК консультант на рынке коммерческой недвижимости.