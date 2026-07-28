ВТБ продал московский отель Holiday Inn в Сокольниках

ВТБ (MOEX: VTBR) больше не является владельцем четырехзвездочного отеля «Holiday Inn Сокольники» в Москве. Объект был частью сделки по продаже застройщика «Галс-девелопмент», сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. Это был последний гостиничный актив банка.
ВТБ продал «Галс-Девелопмент» в июне группе инвесторов более чем за 100 млрд руб. Что входило в сделку, не уточнялось. Банк занимается продажей непрофильных активов с 2025 года.
Отель под управлением оператора Holiday Inn открылся в Сокольниках в 2006 году. Его площадь оценивается в 45,5 тыс. кв. м, в нем 523 номера (от 25 до 78 кв. м). ВТБ получил этот объект после присоединения Банка Москвы. Рыночная стоимость гостиницы «Holiday Inn Сокольники» может составлять 8−10 млрд руб., заявил РБК консультант на рынке коммерческой недвижимости.