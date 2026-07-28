Средний чек в кафе Кубани превысил общероссийский

В период с 11 по 19 июля, на фоне чемпионата мира по футболу, посещаемость заведений общественного питания на Кубани увеличилась. Средний чек в кафе и ресторанах составил 1501 рубль, что на 9% выше уровня прошлого года, а количество посещений выросло на 1%. Денежная выручка заведений увеличилась на 10%.