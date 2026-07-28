Средний чек в кафе Кубани превысил общероссийский

Средний чек в заведениях общепита Краснодарского края оказался выше общероссийского, сообщает «КП»-Кубань’со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс».
По итогам первого полугодия 2026 года средний чек в кафе и ресторанах края составил 1602 рубля. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество посещений заведений снизилось на 10%.
Для сравнения, в среднем по России чек достиг 1512 рублей, увеличившись на 9%, а число покупок выросло на 2%. Таким образом, жители Кубани за одно посещение заведений общественного питания тратят примерно на 90 рублей больше, чем в среднем по стране.
В сегменте быстрого питания средний чек в регионе вырос до 518 рублей, что на 5% выше прошлогоднего показателя. Однако количество заказов сократилось на 12%. В среднем по России чек в фастфуде составил 512 рублей, а число покупок увеличилось на 4%.
По оценке аналитиков «Чек Индекса», после заметного роста цен в 2024—2025 годах стоимость блюд в общепите растет более умеренными темпами. При этом именно ценовой фактор продолжает оставаться основным драйвером увеличения оборота.
В период с 11 по 19 июля, на фоне чемпионата мира по футболу, посещаемость заведений общественного питания на Кубани увеличилась. Средний чек в кафе и ресторанах составил 1501 рубль, что на 9% выше уровня прошлого года, а количество посещений выросло на 1%. Денежная выручка заведений увеличилась на 10%.
Наиболее заметный рост зафиксирован в спортбарах. Средний чек достиг 4291 рубля, увеличившись на 11% за год. Посещаемость выросла на 4%, а оборот заведений — на 14%.
Аналитики связывают такую динамику с повышенным интересом к полуфинальным и финальным матчам чемпионата мира, туристическим сезоном и благоприятной погодой. По их мнению, массовые спортивные события продолжают поддерживать спрос в сфере общественного питания, несмотря на снижение числа повседневных посещений кафе и ресторанов.