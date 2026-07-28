Число предпринимателей в Волгоградской области выросло почти до 96 тысяч

В Волгоградской области стало больше предпринимателей и организаций. На 1 июля 2026 года в регионе насчитали 96 тысяч хозяйствующих субъектов. Это на 0,4% больше, чем в начале года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.