«Работаем с колёс»: Конфликт на Ближнем Востоке оставил автосервисы без быстрых поставок

Сейчас ожидание многих комплектующих занимает от 30 до 45 дней. При этом сложную электронику, фары и другие крупные детали чаще отправляют авиацией, благодаря чему их удаётся получить примерно за 10 дней. Изменение привычных маршрутов поставок привело к тому, что участникам рынка стало сложнее поддерживать необходимый запас деталей. По словам Уфимцева, это уже отражается на сроках проведения ремонта автомобилей по ОСАГО.