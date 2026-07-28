Калужская область начнет выпуск дронов по белорусским технологиям

Леоновец во вторник принял участие в подписании соглашения с партнерами из Калужской области в этой сфере.
«Цель подписания сегодняшнего соглашения — это как раз выход на серийное массовое производство», — пояснил он.
Предполагается массовое внедрение этих агродронов на территории Калужской области. Речь идет именно об использовании белорусских разработок.
По мнению Леоновца, Калужская область очень хорошо подходит для реализации таких проектов, учитывая инвестиционный опыт.
Гендиректор добавил, что в российском регионе будут производить целую интегрированную систему для внесения средств защиты растений по различным сельхозкультурам, а также для мониторинговых миссий, картирования полей, определения проблемных участков и так далее. Поэтому разработана линейка дронов, в том числе и больших машин.
«Мы уже провели апробацию нескольких типов на Калужской территории, поставили в этом году несколько комплектов агрокомплексов с беспилотными летательными аппаратами, которые уже приступили непосредственно к работе», — добавил гендиректор.
Подписание документа об этом проекте состоялось в Минске в рамках заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Калужской области Российской Федерации.