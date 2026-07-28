Калужская область начнет выпуск дронов по белорусским технологиям

Гендиректор добавил, что в российском регионе будут производить целую интегрированную систему для внесения средств защиты растений по различным сельхозкультурам, а также для мониторинговых миссий, картирования полей, определения проблемных участков и так далее. Поэтому разработана линейка дронов, в том числе и больших машин.