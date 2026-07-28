Разрыв шаблона. Почему финансовые потоки в Поволжье пошли в рост

Банк России зафиксировал небывалую активность в реальном секторе экономики Приволжского федерального округа. Объем входящих платежей в обрабатывающей промышленности региона вырос на 30,5 процента относительно начала года, а в сельском хозяйстве — на 5,8 процента. Это сделало ПФО лидером всей европейской части страны. За счет каких внутренних резервов экономика макрорегиона переламывает общие негативные тренды и как бизнес справляется с жесткими условиями денежно-кредитной политики, выясняла «Российская газета».
Кооперационный каркас.
Опережающая динамика Приволжья стала следствием структуры экономики, которая складывалась здесь десятилетиями. В отличие от Центрального округа с его упором на торговлю и финансовые сервисы или Северо-Запада с его портовой и логистической специализацией, Поволжье опирается на мощный индустриальный каркас.
«ПФО показывает сильную динамику прежде всего потому, что это один из самых диверсифицированных регионов страны, — отмечает президент Торгово-промышленной палаты Удмуртской Республики Анатолий Ганин. — Здесь сосредоточены машиностроение, химия, нефтехимия, авиа- и приборостроение, пищевая переработка и развитый агросектор. Такая многослойность делает экономику округа менее зависимой от одной-двух отраслей и позволяет быстро подхватывать внутренний спрос».
Главным мотором роста стал не абстрактный приток капитала, а запуск сквозных производственных цепочек. На фоне санкций заводы округа перешли на режим жесткой внутренней кооперации по принципу «компоненты — узлы — конечная продукция». Исчезнувшие импортные детали предприятия ПФО оперативно замещают аналогами от соседей. Потоки платежей между регионами округа замкнулись внутри макрорегиона, обеспечивая непрерывный оборот средств.
Пока одни территории адаптируются к новым реалиям, локомотивы округа выдают рекордную динамику, где финансовые потоки ЦБ подкреплены физическими объемами Росстата. Так, промышленность Чувашии по итогам первого полугодия показала рост на девять процентов, а объем отгрузки достиг 383 млрд рублей. Республика активно разворачивает масштабные проекты в машиностроении, химии и электротехнике. «Первое полугодие республика завершает с солидным багажом позитивных показателей: промышленность растет, а бюджет пополняется рекордными темпами благодаря реальному сектору, — подчеркивает глава Чувашии Олег Николаев. — Собственные налоговые и неналоговые поступления выросли в 1,8 раза. Мы вступили в активную фазу реализации ключевых проектов республиканской адресной инвестиционной программы в промышленности и строительстве».
Стабильный подъем демонстрирует Пензенская область, где индекс обрабатывающих производств вырос на пять процентов. Промышленный гигант округа — Татарстан — зафиксировал рост промпроизводства на 6,7 процента, во многом за счет энергетики (+12,3 процента) и машиностроения (+7,6 процента). Индустриальный профиль ПФО максимально совпал с приоритетами государственного финансирования и потребностями импортозамещения.
Аграрный парадокс.
Второй неожиданностью для аналитиков стал рост финансовых потоков в АПК на 5,8 процента. Это произошло на фоне общего охлаждения аграрного рынка в целом по России.
«Аграрный сектор округа удерживает положительную траекторию благодаря смещению акцента с сырьевого растениеводства в сторону глубокой переработки и животноводства, — объясняет доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. — Близость к емким рынкам сбыта европейской части страны и развитая логистическая инфраструктура создают тот запас прочности, которого лишены регионы с монокультурной аграрной моделью».
Поволжье выигрывает за счет крупных холдингов и развитых перерабатывающих кластеров. Масложировой сектор Саратовской, Оренбургской и Самарской областей (производство подсолнечного масла) полностью закрывает внутренние потребности и наращивает экспорт в Китай, Индию и страны Ближнего Востока. Направление животноводства и переработки молока в Татарстане, Башкортостане, Мордовии и Удмуртии позволяет генерировать стабильную выручку за счет готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью, компенсируя падение цен на сырое зерно. Кроме того, как отмечает профессор Финуниверситета Сергей Толкачев, сильные научные центры округа помогают оперативно внедрять автоматизацию на фермах и улучшать генетику скота, что прямо сдерживает рост себестоимости.
Капитал против ставки.
Главный вызов для поволжских промышленников и аграриев сегодня — жесткая денежно-кредитная политика и высокая ключевая ставка ЦБ. Обслуживать классические коммерческие кредиты на модернизацию бизнесу становится невыгодно, однако транзакционный рост доказывает: компании находят альтернативные пути.
Промышленность округа активно привлекает средства через государственные программы поддержки — Фонд развития промышленности (ФРП), механизмы кластерной инвестиционной платформы и промышленную ипотеку. Но даже в рыночном поле бизнес научился гибко управлять ликвидностью.
По словам Сергея Толкачева, предприятия ПФО стали массово использовать инструменты факторинга (для моментального получения оплаты за отгруженный товар) и лизинговые схемы, которые позволяют обновлять основные фонды без крупных единовременных трат. Помогают цифровые системы жесткого планирования расходов. Острый кадровый дефицит, накрывший индустриальные центры, также стимулирует внутренние инвестиции: компании вынуждены вкладывать средства в роботизацию линий, чтобы снизить зависимость от человеческого фактора.
Поволжье или Сибирь?
Впрочем, если смотреть на общую карту России, ПФО со своими 30,5 процентами в обработке — не абсолютный рекордсмен. Сибирский федеральный округ (СФО) показал взрывной рост финансовых транзакций аж на 116 процентов. Но экономисты призывают не путать количественный рост с качественным.
«Рост по СФО — это преимущественно ценовой эффект сырьевых товаров (угля, металлов, нефти) на фоне разворота экспорта на Восток, — поясняет кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Татьяна Алексашина. — Это внешний спрос, который сильно зависит от мировой конъюнктуры, санкций и пропускной способности железных дорог. Сырьевой взлет Сибири остается заложником высокой волатильности».
Модель Поволжья, напротив, эксперты называют куда более жизнеспособной в долгосрочной перспективе. Рост в ПФО опирается на внутренний рынок, контролируемый государством заказ и базовые потребности населения. Она менее волатильна, производит конечный продукт с высокой добавленной стоимостью и воспроизводит сама себя через создание квалифицированных рабочих мест, новые компетенции и технологические заделы.