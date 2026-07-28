Разрыв шаблона. Почему финансовые потоки в Поволжье пошли в рост

Пока одни территории адаптируются к новым реалиям, локомотивы округа выдают рекордную динамику, где финансовые потоки ЦБ подкреплены физическими объемами Росстата. Так, промышленность Чувашии по итогам первого полугодия показала рост на девять процентов, а объем отгрузки достиг 383 млрд рублей. Республика активно разворачивает масштабные проекты в машиностроении, химии и электротехнике. «Первое полугодие республика завершает с солидным багажом позитивных показателей: промышленность растет, а бюджет пополняется рекордными темпами благодаря реальному сектору, — подчеркивает глава Чувашии Олег Николаев. — Собственные налоговые и неналоговые поступления выросли в 1,8 раза. Мы вступили в активную фазу реализации ключевых проектов республиканской адресной инвестиционной программы в промышленности и строительстве».