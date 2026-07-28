Московский проспект в Воронеже встал в пробке утром 28 июля из-за двух ДТП

Пробка образовалась на Московском проспекте в Воронеже утром во вторник, 28 июля. Движение затруднено в направлении центра города.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», длина затора на дороге превышает два километра.
Причиной пробки стали сразу два ДТП. Аварии произошли на пересечении Московского проспекта с улицей 45-й Стрелковой Дивизии и с проспектом Труда.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше