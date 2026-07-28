В Омской области аграрии начали уборку яровых культур

В Омской области стартовала уборка яровых культур. На сегодняшний день сельхозпроизводители уже обмолотили 300 гектаров чечевицы и 160 гектаров гороха. Об этом стало известно из сообщения управления пресс-службы губернатора и правительства региона.
Первый намолот составил 300 тонн чечевицы и 334 тонны гороха.
Параллельно в регионе продолжается уборка озимых культур. Их обмолотили на площади 2 000 гектаров, получив 5 200 тонн зерна. Средняя урожайность достигла 28 центнеров с гектара.
Основной этап уборочной кампании в Омской области планируют начать в первой декаде августа.