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В Омской области аграрии начали уборку яровых культур

Первыми к обмолоту приступили аграрии Марьяновского и Любинского районов.

Источник: Om1 Омск

В Омской области стартовала уборка яровых культур. На сегодняшний день сельхозпроизводители уже обмолотили 300 гектаров чечевицы и 160 гектаров гороха. Об этом стало известно из сообщения управления пресс-службы губернатора и правительства региона.

Первый намолот составил 300 тонн чечевицы и 334 тонны гороха.

Параллельно в регионе продолжается уборка озимых культур. Их обмолотили на площади 2 000 гектаров, получив 5 200 тонн зерна. Средняя урожайность достигла 28 центнеров с гектара.

Основной этап уборочной кампании в Омской области планируют начать в первой декаде августа.