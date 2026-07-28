Прибыль ВТБ в первом полугодии просела на 20%

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) отказался от прогнозного диапазона по чистой прибыли на 2026 год в 600−650 млрд руб., установив точечный таргет на нижней границе — 600 млрд руб.. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Причина корректировки — снижение ожиданий по чистым процентным доходам и ограничение оптимистичного сценария развития финансовых рынков. Рентабельность капитала сохраняется на уровне около 20%, сообщает «Интерфакс».