Казахстан обеспечит профицит электроэнергии в 1,3 млрд киловатт-часов в 2027 году

По его словам, по нацпроекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в республике планируют ввести 2 418 МВт энергетических мощностей.
Всего к 2029 году Нацпроектом предусмотрен ввод новых источников генерации в объеме 7,3 ГВт на общую сумму 6,2 трлн тенге. В рамках программы прирост новых мощностей составит 6 484 МВт, а замещение имеющихся — 825 МВт.
На 2027 год в ведомстве планируют ввод порядка 825 МВт мощностей. В их числе — запуск 5 газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС мощностью 210 МВт и парогазовой установки на ТОО «МАЭК» мощностью 160 МВт.
«Ввод мощностей позволит уже с начала 2027 года покрыть всю потребность экономики в электроэнергии, а к концу 2027 года обеспечит ее профицит порядка 1,3 млрд кВтч», — доложил министр.
До 2029 года, добавили в ведомстве, в республике планируют ввести свыше 4 тысяч МВт мощностей.