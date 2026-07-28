Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан обеспечит профицит электроэнергии в 1,3 млрд киловатт-часов в 2027 году

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Профицит электроэнергии в 1,3 млрд киловатт-часов планируют обеспечить к концу 2027 года в Казахстане, заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства.

Источник: Sputnik.kz

По его словам, по нацпроекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в республике планируют ввести 2 418 МВт энергетических мощностей.

Всего к 2029 году Нацпроектом предусмотрен ввод новых источников генерации в объеме 7,3 ГВт на общую сумму 6,2 трлн тенге. В рамках программы прирост новых мощностей составит 6 484 МВт, а замещение имеющихся — 825 МВт.

На 2027 год в ведомстве планируют ввод порядка 825 МВт мощностей. В их числе — запуск 5 газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС мощностью 210 МВт и парогазовой установки на ТОО «МАЭК» мощностью 160 МВт.

«Ввод мощностей позволит уже с начала 2027 года покрыть всю потребность экономики в электроэнергии, а к концу 2027 года обеспечит ее профицит порядка 1,3 млрд кВтч», — доложил министр.

До 2029 года, добавили в ведомстве, в республике планируют ввести свыше 4 тысяч МВт мощностей.