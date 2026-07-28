В Хабаровске обновят конструкцию двух строящихся теплоходов проекта А45−2

Правительство Хабаровского края разместило закупку, которая предусматривает разработку проектно-конструкторской документации для двух новых судов проекта А45−2. Начальная максимальная цена контракта — 61,8 млн рублей. Предполагается, что подрядчик создаст проект для дальнейшего завершения работ по сбору корпусов скоростных теплоходов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
От исполнителя требуется детально расписать все: от формы корпуса и планировки кают до устройства топливных труб и электропроводки. Данные документы нужны заводу как точная пошаговая инструкция, чтобы правильно нарезать металл, собрать из него судно и подключить все оборудование. В будущем по этим же бумагам корабль официально примут в эксплуатацию, будут ремонтировать и обслуживать.
— Основной целью работ по перепроектированию конструкторской документации судов проекта А45−2 является разработка комплекта проектно-конструкторской документации в объеме необходимого для достройки быстроходных пассажирских судов в количестве двух единиц для обеспечения пассажирских перевозок на территории Хабаровского края, — указано в техническом задании закупки.
В документах сообщаются подробности о ходе строительства двух новых скоростных теплоходов, которые соберут на Хабаровском судостроительном заводе. На сегодняшний день готовность корпусов оценивается на 60% и 65%.
Согласно требованиям, корпуса судов изготовят из алюминия. От подрядчика требуется предусмотреть усиление носовой обшивки для безопасного подхода к необорудованному берегу, а также по возможности разместить на судах ограничителей вихревого потока. Отдельным пунктом указана разработка интерьера.
— В салоне следует предусмотреть место для размещения лиц с ограниченной способностью к передвижению в инвалидной коляске. Крепление рейлингов для установки кресел должно быть механическое или на сварке. В салоне нужно разместить систему кондиционирования воздуха и медиасистем в виде ТВ и динамиков, — отмечается в документации.
Исполнитель должен сдать работы до 30 ноября 2026 года.