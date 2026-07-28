В Хабаровске обновят конструкцию двух строящихся теплоходов проекта А45−2

От исполнителя требуется детально расписать все: от формы корпуса и планировки кают до устройства топливных труб и электропроводки. Данные документы нужны заводу как точная пошаговая инструкция, чтобы правильно нарезать металл, собрать из него судно и подключить все оборудование. В будущем по этим же бумагам корабль официально примут в эксплуатацию, будут ремонтировать и обслуживать.