В России ограничили ввоз мясной продукции белорусского производителя

В Россельхознадзоре пояснили, что остановили две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны, которые должны были доставить из Белоруссии в Казахстан транзитом через Россию. Выяснилось, что «Велес-Мит» пыталось провезти этот товар по поддельному ветеринарному сертификату.