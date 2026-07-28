В России ограничили ввоз мясной продукции белорусского производителя

«В связи с повторными обнаружениями несоответствий нормам и требованиям России и техрегламентов ЕАЭС служба вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции белорусского производителя ООО “Велес-Мит”, — говорится в релизе.
Запрет будет действовать с сегодняшнего дня.
В Россельхознадзоре пояснили, что остановили две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны, которые должны были доставить из Белоруссии в Казахстан транзитом через Россию. Выяснилось, что «Велес-Мит» пыталось провезти этот товар по поддельному ветеринарному сертификату.
Предварительная проверка вызвала у сотрудников ведомства сомнения в происхождении сырья. Данные белорусской ветеринарной системы позволили установить, что оно могло поступить из одной из стран Евросоюза, а именно из Дании.
Кроме того, лабораторный анализ выявил и другие нарушения в продукции белорусской фирмы: там нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также листерии и бактерии группы кишечной палочки.
В результате Россельхознадзор попросил белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановить ветеринарную сертификацию продуктов «Велес-Мит» в Россию и другие страны ЕАЭС до проведения проверки.
Накануне вступило в силу временное ограничение поставок в Россию молочной продукции из Армении. Такое решение Россельхознадор принял по итогам проверки молокоперерабатывающих предприятий республики. А в середине июня ведомство ограничило импорт из Армении всей подкарантинной продукции и ее транзит в страны ЕАЭС.