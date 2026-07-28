Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ограничили ввоз мясной продукции белорусского производителя

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО «Велес-Мит», сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«В связи с повторными обнаружениями несоответствий нормам и требованиям России и техрегламентов ЕАЭС служба вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции белорусского производителя ООО “Велес-Мит”, — говорится в релизе.

Запрет будет действовать с сегодняшнего дня.

В Россельхознадзоре пояснили, что остановили две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны, которые должны были доставить из Белоруссии в Казахстан транзитом через Россию. Выяснилось, что «Велес-Мит» пыталось провезти этот товар по поддельному ветеринарному сертификату.

Предварительная проверка вызвала у сотрудников ведомства сомнения в происхождении сырья. Данные белорусской ветеринарной системы позволили установить, что оно могло поступить из одной из стран Евросоюза, а именно из Дании.

Кроме того, лабораторный анализ выявил и другие нарушения в продукции белорусской фирмы: там нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также листерии и бактерии группы кишечной палочки.

В результате Россельхознадзор попросил белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановить ветеринарную сертификацию продуктов «Велес-Мит» в Россию и другие страны ЕАЭС до проведения проверки.

Накануне вступило в силу временное ограничение поставок в Россию молочной продукции из Армении. Такое решение Россельхознадор принял по итогам проверки молокоперерабатывающих предприятий республики. А в середине июня ведомство ограничило импорт из Армении всей подкарантинной продукции и ее транзит в страны ЕАЭС.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше