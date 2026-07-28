40 тысяч пенсионеров Башкирии получают надбавку за детей

Речь идёт о родителях‑пенсионерах, воспитывающих несовершеннолетних детей либо детей‑студентов, которые учатся очно. Право на доплату есть у получателей страховых пенсий по старости или инвалидности.
Надбавка выплачивается до тех пор, пока ребёнку не исполнится 18 лет — независимо от того, учится он или нет. Если ребёнок — студент очной формы и не работает, доплата сохраняется на все время обучения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет.
«Размер доплаты составляет треть фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца, но максимум — за троих, — пояснили в отделении СФР по Башкирии. — В 2026 году фиксированная выплата равна 9584 рублям, поэтому сумма надбавки составит: 3194 рубля — за одного иждивенца, 6389 рублей — за двоих и 9584 рубля — за троих».
Иждивенцами считаются не только дети, но и братья, сёстры, внуки, а также правнуки пенсионера — при условии, что у них нет трудоспособных родителей и они полностью находятся на обеспечении у получателя пенсии. Надбавка может быть оформлена сразу на обоих родителей‑пенсионеров на одного и того же ребёнка.
Выплата прекращается, если студент был отчислен, перешёл на заочную или дистанционную форму обучения либо устроился на работу. Академический отпуск или призыв на срочную военную службу не становятся основанием для отмены доплаты.
Как ранее сообщил Башинформ, жители Башкирии заключили в первом полугодии 2026 года почти 97 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Сумма взносов превысила 2,2 млрд рублей.