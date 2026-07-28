40 тысяч пенсионеров Башкирии получают надбавку за детей

Надбавка выплачивается до тех пор, пока ребёнку не исполнится 18 лет — независимо от того, учится он или нет. Если ребёнок — студент очной формы и не работает, доплата сохраняется на все время обучения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет.