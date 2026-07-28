Гастроэнтерологи стали самыми востребованными врачами у нижегородцев

Как и ожидалось, в большинстве регионов лидером по числу визитов остаётся врач‑терапевт. В Нижегородской области картина несколько отличается: гастроэнтеролог занимает первое место по востребованности — на его долю приходится 10% всех обращений по ДМС, а кардиолог — второе с показателем в 7% от общего числа визитов к врачам.