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Гастроэнтерологи стали самыми востребованными врачами у нижегородцев

Также в число востребованных медиков вошли кардиологи.

В Нижегородской области по программе ДМС наибольшим спросом пользуются услуги гастроэнтерологов и кардиологов, свидетельствуют данные исследования известной компании страхования. Эксперты компании изучили статистику обращений по ДМС в городах‑миллионниках начиная с 2024 года. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Как и ожидалось, в большинстве регионов лидером по числу визитов остаётся врач‑терапевт. В Нижегородской области картина несколько отличается: гастроэнтеролог занимает первое место по востребованности — на его долю приходится 10% всех обращений по ДМС, а кардиолог — второе с показателем в 7% от общего числа визитов к врачам.

При этом почти половина нижегородцев (45%) хотели бы иметь ДМС в составе соцпакета. Однако предпочтения жителей постепенно трансформируются: вместо формата «всё включено» всё чаще выбирают точечные опции — например, стоматологическое обслуживание, консультации психолога или абонемент в бассейн.

Такой гибкий подход к формированию льгот может оказаться особенно привлекательным для представителей поколения зумеров и стать эффективным инструментом корпоративного HR.

Ранее сообщалось, что в Нижегородкой области ищут сварщиков на зарплату 246 тысяч рублей.