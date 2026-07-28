Гастроэнтерологи стали самыми востребованными врачами у нижегородцев

В Нижегородской области по программе ДМС наибольшим спросом пользуются услуги гастроэнтерологов и кардиологов, свидетельствуют данные исследования известной компании страхования. Эксперты компании изучили статистику обращений по ДМС в городах‑миллионниках начиная с 2024 года. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Как и ожидалось, в большинстве регионов лидером по числу визитов остаётся врач‑терапевт. В Нижегородской области картина несколько отличается: гастроэнтеролог занимает первое место по востребованности — на его долю приходится 10% всех обращений по ДМС, а кардиолог — второе с показателем в 7% от общего числа визитов к врачам.
При этом почти половина нижегородцев (45%) хотели бы иметь ДМС в составе соцпакета. Однако предпочтения жителей постепенно трансформируются: вместо формата «всё включено» всё чаще выбирают точечные опции — например, стоматологическое обслуживание, консультации психолога или абонемент в бассейн.
Такой гибкий подход к формированию льгот может оказаться особенно привлекательным для представителей поколения зумеров и стать эффективным инструментом корпоративного HR.
Ранее сообщалось, что в Нижегородкой области ищут сварщиков на зарплату 246 тысяч рублей.