На волгоградских АЗС с 28 июля отменены лимиты на отпуск топлива

С 28 июля в Волгоградской области отменены лимиты на отпуск бензина и дизтоплива на АЗС сети «ЛУКОЙЛ» и «Газпром». Такое решение принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона, сообщили в профильном комитете администрации региона.