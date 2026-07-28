Минтруда сказало белорусам про выплату 10 607,4 рубля

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам про выплату 10 607,4 рубля.
В ведомстве сказали про рост субсидии от государства на организацию своего дела с 1 августа 2026 года.
В городе размер указанной выплаты с названной даты и по 31 октября 2026 года составит 11 бюджетов прожиточного минимума (с 1 августа — 530,37 рубля), или 5 834,07 рубля.
В малых городах и районах, где высокая напряженность на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах размер субсидии составит 7 955,55 рубля.
В случае организации безработными белорусами предпринимательской деятельности, которая связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, размер выплаты будет 20 размеров БПМ, или 10 607,4 рубля.
В ведомстве назвали условия предоставления субсидии. Белорусы старше 18 лет должны быть зарегистрированы безработными в Службе занятости. Также необходимо написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план.
Ранее Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа.
Тем временем эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.
Также белорусский врач сказал, из сосудов каких органов могут достать тромбы.