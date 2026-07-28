Владельцы роскошных авто в Омске заплатят миллионы рублей транспортного налога

Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом регулируется федеральным законодательством и региональными нормативными актами. В перечне дорогостоящих автомобилей в две тысячи двадцать пятом году находились пятьсот пятьдесят пять марок, а в две тысячи двадцать шестом году их количество увеличилось до пятисот семидесяти двух. Данная мера направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и пополнение регионального бюджета для реализации социальных и инфраструктурных проектов.