Самолет Москва — Калининград вернулся в Шереметьево из-за закрытого неба

Пассажирский Airbus вернулся в Москву из-за закрытого неба над Ленинградской областью, сообщили «РГ» авиапассажиры.
«Мы вылетели рано утром в Калининград, — рассказывают наши собеседники. — Примерно через полтора часа полета командир сообщил, что самолет возвращается в Москву».
Лайнер совершил штатную посадку в Шереметьево. В дальнейшем этот рейс был отменен, пассажиров перерегистрировали на следующий рейс днем, добавили авиапутешественники. В общей сложности в аэропорту Калининграда к этой минуте задержано 19 рейсов, в основном из Москвы и Петербурга, 1 вылет отменен.
Ранее «РГ» писала, что столичный регион минувшей ночью подвергся массированной атаке дронов, в общей сложности враг запустил по Москве и Подмосковью 390 БПЛА.