Самолет Москва — Калининград вернулся в Шереметьево из-за закрытого неба

Лайнер совершил штатную посадку в Шереметьево. В дальнейшем этот рейс был отменен, пассажиров перерегистрировали на следующий рейс днем, добавили авиапутешественники. В общей сложности в аэропорту Калининграда к этой минуте задержано 19 рейсов, в основном из Москвы и Петербурга, 1 вылет отменен.