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Молдавия объявила режим повышенной готовности в энергосекторе

Власти Молдавии объявили о введении режима повышенной готовности в энергетике. Одновременно с этим на 30 дней устанавливается режим гидрологической тревоги. Такое решение принял кабинет министров страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Премьер-министр Василий Тофан объяснил шаги, предпринятые правительством, сразу несколькими угрозами. Речь идет о возможных сбоях в поставках дизельного топлива и критическом падении уровня воды в реке Днестр.

«Произошла серия кризисов на разных участках цепочек поставок, что привело к сложной ситуации, особенно в сфере снабжения дизельным топливом», — заявил Тофан.

По словам главы кабмина, цепочка проблем тянется из-за границы. Повреждение нескольких терминалов в Черном море ограничило экспорт казахстанской нефти в Румынию. В результате под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод Petromidia. Именно это предприятие закрывает значительную часть потребностей Румынии и Молдавии в дизеле.

Тофан также указал на глобальные факторы. Рост цен на нефть подстегивают продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и риски новых столкновений между США и Ираном.

«Еще одной причиной перебоев стала сложная гидрологическая ситуация. Уровень воды в Дунае существенно снизился, из-за чего часть барж, перевозящих дизельное топливо в порт Джурджулешты, не смогла продолжить движение», — уточнил премьер.

Ситуация уже ощущается на местах. Как сообщил Тофан, на некоторых заправках Молдавии фиксируют нехватку дизтоплива. На это уже пожаловались фермеры, которые сейчас находятся в разгаре уборочной кампании.

«Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы вызвать панику, а чтобы действовать на опережение и обеспечить рынок дизельным топливом, (…) чтобы действовать на опережение и эффективно управлять ситуацией», — добавил Тофан.

Помимо топливного кризиса, правительство озаботилось состоянием водных ресурсов. Режим гидрологической тревоги в бассейне Днестра введен из-за резкого снижения уровня воды. Это создает риски перебоев с питьевой водой и работой оросительных систем.

Решение вступило в законную силу немедленно после его принятия.