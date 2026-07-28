Молдавия объявила режим повышенной готовности в энергосекторе

Премьер-министр Василий Тофан объяснил шаги, предпринятые правительством, сразу несколькими угрозами. Речь идет о возможных сбоях в поставках дизельного топлива и критическом падении уровня воды в реке Днестр.
«Произошла серия кризисов на разных участках цепочек поставок, что привело к сложной ситуации, особенно в сфере снабжения дизельным топливом», — заявил Тофан.
По словам главы кабмина, цепочка проблем тянется из-за границы. Повреждение нескольких терминалов в Черном море ограничило экспорт казахстанской нефти в Румынию. В результате под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод Petromidia. Именно это предприятие закрывает значительную часть потребностей Румынии и Молдавии в дизеле.
«Еще одной причиной перебоев стала сложная гидрологическая ситуация. Уровень воды в Дунае существенно снизился, из-за чего часть барж, перевозящих дизельное топливо в порт Джурджулешты, не смогла продолжить движение», — уточнил премьер.
Ситуация уже ощущается на местах. Как сообщил Тофан, на некоторых заправках Молдавии фиксируют нехватку дизтоплива. На это уже пожаловались фермеры, которые сейчас находятся в разгаре уборочной кампании.
«Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы вызвать панику, а чтобы действовать на опережение и обеспечить рынок дизельным топливом, (…) чтобы действовать на опережение и эффективно управлять ситуацией», — добавил Тофан.
Помимо топливного кризиса, правительство озаботилось состоянием водных ресурсов. Режим гидрологической тревоги в бассейне Днестра введен из-за резкого снижения уровня воды. Это создает риски перебоев с питьевой водой и работой оросительных систем.
Решение вступило в законную силу немедленно после его принятия.