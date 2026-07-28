Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего врачу-косметологу, мастеру-приемщику, разнорабочему, учителю математики и слотчику на склад.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Врачу-косметологу с опытом проведения аппаратных процедур и владением инъекционными методами клиника готова предложить 100−200 тыс. руб. Обязанности сотрудника будут состоять из проведения диагностики, лечения и косметологических процедур с соблюдением санитарных норм; направления пациентов на дополнительные исследования и консультации к специалистам. Кроме того, врач должен информировать пациентов о методах лечения и ухода, разрабатывать индивидуальные планы лечения и вести документацию. График работы — неполная занятость.
Спортивная школа предлагает врачу по спортивной медицине 36,5−40,2 тыс. руб. Работник будет оказывать медпомощь, консультировать тренеров по вопросам медсопровождения тренировочного процесса и проводить массажи. Кроме того, он должен допускать спортсменов к тренировкам и соревнованиям, вести статистический учет, а также контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований охраны труда и пожарной безопасности. Для трудоустройства необходим опыт работы от трех лет.
Вакансии для рабочих специальностей.
Автотехсервис ищет мастера-приемщика с опытом работы, который будет взаимодействовать с клиентами, оформлять документацию, координировать процесс ремонта автомобилей и решать административные задачи. За это ему будут платить 100 тыс. руб.
В клининговую службу аэропорта требуются супервайзеры для организации и контроля процесса уборки. Работодатель предлагает как дневные (с 8:00 до 20:00), так и ночные смены (с 20:00 до 8:00). Зарплата — 45 и 40 тыс. руб. соответственно, график — 2/2. Работодатель отмечает, что сотрудников из Калининграда, Гурьевска или Зеленоградска будут доставлять на работу служебным транспортом.
Вакансии без опыта работы.
На завод по производству железобетонных изделий требуется разнорабочий. В обязанности сотрудника входят выполнение подсобных и вспомогательных работ, загрузка инертных материалов, очистка и вывоз наполнителя, поддержание чистоты на производственном участке и уборка помещений бетоносмесительного цеха. Работодатель предлагает график 2/2 с 08:00 до 20:00, зарплату 70 тыс. руб., официальное трудоустройство, полный соцпакет, компенсацию расходов на питание и проезд. Кроме того, сотруднику обещают оплату больничных, обучение за счет компании, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярные медосмотры, надбавки за стаж, материальную помощь и ежегодный оплачиваемый отпуск.
Косметологическая клиника опубликовала вакансию администратора. Перечень трудовых обязанностей состоит из встречи и записи клиентов, ведения документации, работы с кассой, оформления рассрочек и ознакомления пациентов с услугами. Опыт работы желателен, но не обязателен. Отмечается, что на должность готовы рассмотреть кандидатов в возрасте от 45 лет. Зарплата — 40 тыс. руб.
Вакансии с неполной занятостью.
Школа ищет учителя математики с высшим или средним профессиональным педагогическим образованием. Кандидат должен знать требования ФГОС и ФОП, современные методики преподавания математики и информатики, а также уверенно пользоваться электронными журналами и образовательными платформами. В обязанности входит проведение уроков по математике и при необходимости информатике, подготовка учащихся к экзаменам и олимпиадам, проверка работ, ведение электронного журнала, разработка учебных материалов, организация внеурочной деятельности, взаимодействие с родителями и коллегами и участие в методической работе. Работодатель предлагает неполную занятость, сокращенную рабочую неделю до 36 часов, ежегодный отпуск продолжительностью 56 календарных дней, оборудованный кабинет, обучение по охране труда и зарплату от 50 до 70 тыс. руб.
В парк требуется оператор аттракционов, в обязанности которого входит проверка билетов, посадка и высадка посетителей, а также контроль безопасной эксплуатации аттракционов во время работы. Работодатель предлагает график 2/2 с перерывами для отдыха и питания, оформление по договору ГПХ, оплату отпуска и больничного листа, обеспечение спецодеждой, премии по итогам работы и ко дню рождения, новогодние подарки детям. На должность рассматриваются кандидаты пенсионного возраста и студенты без опыта работы. Зарплата составляет от 36 до 45 тыс. руб.
Другие вакансии.
Служба доставки находится в поисках оператора. От кандидата ожидают грамотную устную речь, уверенное владение ПК, вежливость, стрессоустойчивость и ответственность. В обязанности войдут прием и обработка входящих заказов, консультирование клиентов по ассортименту, срокам и стоимости доставки, оформление заказов в CRM-системе, составление маршрутов для курьеров и контроль выполнения доставки. Работодатель предлагает обучение, график 2/2 и зарплату от 40 до 60 тыс. руб.
Фармацевтической компании требуется слотчик на склад. В обязанности сотрудника входит своевременное распределение и пополнение товарных запасов в ячейках хранения, прием, учет и перемещение заводских коробов, а также работа с терминалом сбора данных. От кандидата ждут наличия таких качеств как внимательность, активность и готовность к физической работе. Работодатель предлагает трудоустройство по ТК с первого дня, обучение на рабочем месте, работу на современном теплом складе, пятидневную рабочую неделю со сменным графиком, ДМС, ежегодный медосмотр за счет компании, доставку домой на такси после вечерних смен в зимний период. Зарплата составит от 75 до 95 тыс. руб. и будет складывается из оклада и сдельной части.
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».