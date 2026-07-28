Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

Фармацевтической компании требуется слотчик на склад. В обязанности сотрудника входит своевременное распределение и пополнение товарных запасов в ячейках хранения, прием, учет и перемещение заводских коробов, а также работа с терминалом сбора данных. От кандидата ждут наличия таких качеств как внимательность, активность и готовность к физической работе. Работодатель предлагает трудоустройство по ТК с первого дня, обучение на рабочем месте, работу на современном теплом складе, пятидневную рабочую неделю со сменным графиком, ДМС, ежегодный медосмотр за счет компании, доставку домой на такси после вечерних смен в зимний период. Зарплата составит от 75 до 95 тыс. руб. и будет складывается из оклада и сдельной части.