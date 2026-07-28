6,5 тыс. нижегородцев решили учиться в кластерах проекта «Профессионалитет»

Сейчас в области функционируют 16 кластеров «Профессионалитета», в них обучается более 10 тысяч студентов. Планы развития предусматривают открытие трёх новых кластеров в 2026 году и ещё шести — в 2027 м. К 2028 году их число достигнет 25, что позволит готовить ещё больше востребованных кадров.