6,5 тыс. нижегородцев решили учиться в кластерах проекта «Профессионалитет»

В Нижегородской области активно идёт приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования: свыше 6,5 тысячи выпускников девятых классов уже подали заявления для поступления в местные колледжи и техникумы. Приём продлится до 15 августа. Многие абитуриенты выбирают площадки, где действуют образовательно производственные кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
В министерстве образования региона подчёркивают растущий интерес молодёжи к практико ориентированному обучению. Ежегодно увеличивается число бюджетных мест — это соответствует индивидуальным планам развития каждого учреждения СПО, составленным с учётом запросов отраслей экономики.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что в текущем году абитуриентам доступно почти 18 тысяч бюджетных мест, около трети из которых приходится на кластеры «Профессионалитета».
«Мы видим высокий спрос на специальности, реализуемые в этих кластерах: они наиболее востребованы на рынке труда. Считаю “Профессионалитет” одним из ключевых инструментов совершенствования системы СПО — и в регионе, и в масштабах страны», — заявил глава ведомства.
Он также добавил, что проект способствует масштабной модернизации системы СПО: колледжи получают современное оборудование, обновлённые мастерские и учебные пространства, а сетевая модель обучения помогает поддерживать единый стандарт подготовки специалистов.
Сейчас в области функционируют 16 кластеров «Профессионалитета», в них обучается более 10 тысяч студентов. Планы развития предусматривают открытие трёх новых кластеров в 2026 году и ещё шести — в 2027 м. К 2028 году их число достигнет 25, что позволит готовить ещё больше востребованных кадров.
Федеральный проект «Профессионалитет» входит в нацпроект «Молодёжь и дети», реализуемый по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Его цель — популяризировать среднее профессиональное образование.