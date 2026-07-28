Корпорацию развития Нижегородской области освободили от дивидендов

Правительство Нижегородской области утвердило поправки к постановлению об областном бюджете, которыми освободило областную Корпорацию развития от выплаты дивидендов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
При этом принятые изменения касаются только одной структуры. Остальные акционерные общества, акции которых находятся в собственности Нижегородской области, по-прежнему обязаны направлять на дивиденды не менее 35% от полученной чистой прибыли.
Ранее сообщалось, что нижегородский технопарк получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры.