Что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев, рассказали в ЕНПФ

Пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти. Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), на счетах вкладчиков сейчас лежит почти 28,1 трлн тенге — за год сумма выросла на 17%, или на 4,1 трлн тенге.
Сколько денег поступило на пенсионные счета в 2026 году
За 6 месяцев 2026 года на пенсионные счета граждан поступило 1,8 трлн тенге, что на 15% больше, чем было год назад. В эту сумму вошли:
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — почти 1,4 трлн тенге;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) — 75,43 млрд тенге;
- добровольные пенсионные взносы (ДПВ) — 1,04 млрд тенге;
- обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) — 344,47 млрд тенге;
- чистый инвестиционный доход — 1,15 млрд тенге.
Сколько денег ЕНПФ выплатил в 2026 году
Важно понимать, что ЕНПФ это не просто «копилка». Фонд регулярно осуществляет различные выплаты своим вкладчикам.
За 6 месяцев их общая сумма достигла 932,09 млрд тенге. В нее вошли:
- выплаты по возрасту (ежемесячная пенсия из ЕНПФ) — 146,63 млрд тенге. В среднем пенсионеры получают по 38 979 тенге в месяц;
- единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение — 408,11 млрд тенге;
- выплаты по наследству — 55,48 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ — 22,59 млрд тенге;
- выплаты лицам с инвалидностью — 1,77 млрд тенге;
- выплаты на погребение — 4,73 млрд тенге;
- переводы в страховые организации — 292,78 млрд тенге.
Отдельно отметим, что в Казахстане с 5 июня 2026 года действуют новые, повышенные пороги минимальной достаточности для единовременных пенсионных выплат на жилье и лечение. В среднем они стали почти в два раза выше по сравнению с теми, что были в начале 2026 года.
Из-за этого можно ожидать, что в будущем сумма ЕПВ на жилье и лечение будет расти более медленными темпами, чем раньше, ведь далеко не у каждого казахстанца на пенсионном счете хранится достаточно средств для того, чтобы использовать их.
Также напомним, что на размер будущей пенсии сильно влияет общая сумма средств, которую казахстанец накопил на своем индивидуальном пенсионном счете.