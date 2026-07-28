Что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев, рассказали в ЕНПФ

Отдельно отметим, что в Казахстане с 5 июня 2026 года действуют новые, повышенные пороги минимальной достаточности для единовременных пенсионных выплат на жилье и лечение. В среднем они стали почти в два раза выше по сравнению с теми, что были в начале 2026 года.