Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал новый прогноз по ключевой ставке

Топ-менеджер также объяснил очередную ошибку рыночного консенсуса, не угадавшего решение регулятора по ставке: по его мнению, аналитики склонны переоценивать продолжительность проинфляционного эффекта разовых шоков — как это было с топливным кризисом, — тогда как ЦБ способен выдержать паузу и не реагировать на временные всплески цен.