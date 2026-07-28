Более 700 участников СВО и их близких зачислят в нижегородские колледжи

«В декабре 2025 года вступили в силу поправки в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”. Раньше, согласно статье 68, гражданин мог бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Теперь участники СВО имеют законодательное право повторно пройти обучение безвозмездно. Среди ветеранов немало специалистов рабочих профессий — их прежняя квалификация нередко нуждается в актуализации с учётом современных требований рынка труда», — отметил министр.