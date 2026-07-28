Более 700 участников СВО и их близких зачислят в нижегородские колледжи

В Нижегородской области продолжается приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования: уже более 700 ветеранов СВО и членов их семей подали документы в местные колледжи и техникумы. Эти абитуриенты будут зачислены в первоочередном порядке и смогут пройти обучение бесплатно. Кампания продлится до 15 августа.
Важным новшеством текущего набора стало расширение образовательных возможностей для участников СВО: теперь они вправе получить вторую квалификацию, если хотят сменить профессиональную траекторию и освоить новую специальность.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков пояснил, что право на бесплатное обучение для участников специальной военной операции закреплено на федеральном уровне.
«В декабре 2025 года вступили в силу поправки в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”. Раньше, согласно статье 68, гражданин мог бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Теперь участники СВО имеют законодательное право повторно пройти обучение безвозмездно. Среди ветеранов немало специалистов рабочих профессий — их прежняя квалификация нередко нуждается в актуализации с учётом современных требований рынка труда», — отметил министр.
Чтобы воспользоваться льготой, абитуриенту необходимо подтвердить участие в СВО документально: подойдёт справка из воинской части или военкомата, выписка из приказа либо удостоверение ветерана боевых действий. Детали по перечню документов и срокам подачи размещены на сайтах учреждений СПО.
Развитие системы среднего профессионального образования — одна из задач федерального проекта «Профессионалитет», входящего в национальный проект «Молодёжь и дети». Он реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года и объединяет ещё восемь федеральных проектов: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее — детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов» и «Университеты для поколения лидеров».