Новые правила для пассажиров поездов вступят в силу с августа

Как пояснил эксперт по транспортному праву Виталий Дорошин, перевозчики внедряют меры для борьбы с незаконной перепродажей билетов. Теперь малейшее несовпадение фамилии или инициалов в документе грозит отказом в посадке. Пассажирам необходимо тщательно проверять данные при покупке и всегда иметь при себе оригиналы удостоверений личности.