Новые правила для пассажиров поездов вступят в силу с августа

Жителям Волгограда, планирующим поездки на поездах, стоит приготовиться к новым правилам с августа. В России ужесточаются требования к пассажирам электричек и составов дальнего следования. Волгоградские путешественники столкнутся с изменениями в проверке документов, провозе багажа и возврате билетов.
Как пояснил эксперт по транспортному праву Виталий Дорошин, перевозчики внедряют меры для борьбы с незаконной перепродажей билетов. Теперь малейшее несовпадение фамилии или инициалов в документе грозит отказом в посадке. Пассажирам необходимо тщательно проверять данные при покупке и всегда иметь при себе оригиналы удостоверений личности.
Специалист по безопасности железнодорожного транспорта Анна Крыгина добавила, что полномочия проводников по контролю габаритов багажа будут расширены. Если чемодан проходит по весу, но оказался слишком громоздким и мешает проходу по вагону, провоз такого багажа будет запрещен. Условия возврата билетов теперь напрямую привязаны к тарифному плану.
По словам финансового аналитика Ольги Ташевой, бюджетные билеты станет практически невозможно вернуть, либо удастся компенсировать лишь незначительную часть стоимости, — пишет «Главный региональный».
Волгоградцам стоит заранее изучать условия тарифа перед покупкой, чтобы избежать финансовых потерь при внезапном изменении планов на поездку.
Ранее сообщалось об отмене лимитов на топливо в Волгограде.