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МТС открыла для пермяков предзаказ на смартфоны HUAWEI

До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также открыт старт продаж наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС.

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон HUAWEI Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

Фото предоставлено МТС.

HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

Стоимость новинок в МТС:

— HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 рублей;

— HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 рублей;

— HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 рублей;

— HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 рублей;

— HUAWEI FreeClip 2 S — 22 990 рублей.

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. HUAWEI уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О серии HUAWEI Pura90s.

С флагманским смартфоном HUAWEI Pura 90s Pro Max вы будете всегда «в первом ряду» благодаря уникальному телеобъективу 200 МП с ультрабольшим сенсором, позволяющим получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые реализована технология обработки изображений формата RAW 200 МП в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. Гармоничным дополнением стала технология стабилизации изображения CIPA 7.0, которая эффективно минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. HUAWEI Pura 90s Pro Max также оснащен ультракамерой 50 МП с большим сенсором RYYB 1/1,28 дюйма за счет чего портреты с подсветкой сохранят насыщенность и высокую контрастность света и тени. Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии HUAWEI Pura 90s отличаются на 43% более высокой точностью цветопередачи и на 34% более широким цветовым охватом, что позволяет уловить истинные оттенки каждого мгновения. Смартфон также получил ультраширокоугольный объектив 40 МП и селфи-камеру 13 МП.

О HUAWEI FreeClip 2 S.

Подчеркнуть индивидуальный стиль в повседневной жизни можно с наушниками HUAWEI FreeClip 2 S. Новинка сочетает выразительный дизайн и комфорт для повседневного использования. Зарядный чехол с сияющим покрытием, прошедший более 100 высокотехнологичных процессов обработки, получил изысканную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары.

реклама, ПАО «МТС», ИНН 7740000076, erid: 2W5zFK2sUK3.