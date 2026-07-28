МТС открыла для пермяков предзаказ на смартфоны HUAWEI

С флагманским смартфоном HUAWEI Pura 90s Pro Max вы будете всегда «в первом ряду» благодаря уникальному телеобъективу 200 МП с ультрабольшим сенсором, позволяющим получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые реализована технология обработки изображений формата RAW 200 МП в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. Гармоничным дополнением стала технология стабилизации изображения CIPA 7.0, которая эффективно минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. HUAWEI Pura 90s Pro Max также оснащен ультракамерой 50 МП с большим сенсором RYYB 1/1,28 дюйма за счет чего портреты с подсветкой сохранят насыщенность и высокую контрастность света и тени. Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии HUAWEI Pura 90s отличаются на 43% более высокой точностью цветопередачи и на 34% более широким цветовым охватом, что позволяет уловить истинные оттенки каждого мгновения. Смартфон также получил ультраширокоугольный объектив 40 МП и селфи-камеру 13 МП.