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Реестр отечественных производителей школьной формы создали в Беларуси

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Реестр отечественных производителей школьной формы создали в Беларуси, сообщила на пресс-конференции председатель Государственного комитета по стандартизации республики Елена Моргунова.

Источник: Sputnik.by

«Инициатива принадлежит концерну “Беллегпром” и реализуется с участием Госстандарта и Министерства образования», — отметила она.

Она пояснила, что реестр предназначен для предоставления учреждениям образования и родителям актуальной и достоверной информации об отечественных изготовителях, чья продукция соответствует требованиям Национального стандарта к школьной форме.

По словам Моргуновой, в реестр могут быть включены только те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям данного стандарта через добровольную сертификацию. Кроме того, они обязаны быть зарегистрированы в государственном каталоге продукции Республики Беларусь.

Этот реестр размещается на портале Качество.бел. Председатель Госстандарта сообщила, что в него уже включены ряд предприятий, еще несколько производителей заканчивают процедуры по добровольной сертификации на оформление продукции для включения в реестр.

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