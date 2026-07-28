Реестр отечественных производителей школьной формы создали в Беларуси

По словам Моргуновой, в реестр могут быть включены только те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям данного стандарта через добровольную сертификацию. Кроме того, они обязаны быть зарегистрированы в государственном каталоге продукции Республики Беларусь.