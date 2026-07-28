Реестр отечественных производителей школьной формы создали в Беларуси

«Инициатива принадлежит концерну “Беллегпром” и реализуется с участием Госстандарта и Министерства образования», — отметила она.
Она пояснила, что реестр предназначен для предоставления учреждениям образования и родителям актуальной и достоверной информации об отечественных изготовителях, чья продукция соответствует требованиям Национального стандарта к школьной форме.
По словам Моргуновой, в реестр могут быть включены только те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям данного стандарта через добровольную сертификацию. Кроме того, они обязаны быть зарегистрированы в государственном каталоге продукции Республики Беларусь.
Этот реестр размещается на портале Качество.бел. Председатель Госстандарта сообщила, что в него уже включены ряд предприятий, еще несколько производителей заканчивают процедуры по добровольной сертификации на оформление продукции для включения в реестр.