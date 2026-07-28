Более двух тысяч домов построили в Нижегородской области за первое полугодие

Значительную долю в общем объеме строительства занимает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): на него пришлось 60,7% от всего объема введенного жилья — 329,2 тысяч кв. м. При этом в сельской местности населением построено заметно больше, чем в городской: 200,7 тысяч кв. м против 128,5 тысячи кв. м.