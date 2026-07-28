Более двух тысяч домов построили в Нижегородской области за первое полугодие

По данным Нижегородстата, в январе-июне 2026 года в Нижегородской области построили 2103 дома — в них насчитывается 5922 квартиры. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 542,1 тысячи квадратных метров. По этому показателю регион занимает шестое место среди субъектов Приволжского федерального округа.
Значительную долю в общем объеме строительства занимает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): на него пришлось 60,7% от всего объема введенного жилья — 329,2 тысяч кв. м. При этом в сельской местности населением построено заметно больше, чем в городской: 200,7 тысяч кв. м против 128,5 тысячи кв. м.
Распределение по типам населенных пунктов выглядит следующим образом: в городах и поселках городского типа введено 307,3 тысяч кв. м жилья, в сельской местности — 234,8 тысячи кв. м.
Напомним, застройщик ведет проектирование дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в жилом комплексе «Академический» Кстовского района.