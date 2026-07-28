Омской птицефабрике «докупили» через банк башкирский источник яиц

Отметим, прежним владельцем «Башкирского бройлера» являлась группа «Стар Нафта», предприятие действует с 2014 года. По итогам 2025 года декларировалась выручка в объеме около 1 миллиарда рублей с выходом на чистую прибыль в сумме порядка 78 миллионов рублей. Среднесписочная численность работников на конец 2025 составляла 211 человек. В свою очередь, выручка АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» за тот же период достигла 6,1 миллиарда рублей, однако показатель чистой прибыли оказался отрицательным — примерно −214,6 миллиона рублей.