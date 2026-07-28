Омской птицефабрике «докупили» через банк башкирский источник яиц

Во вторник, 28 июля 2026 года, в группе компаний «ПРОДО» объявили о закрытии сделки по покупке предприятия «Башкирский бройлер». Основной целью приобретения актива называется «обеспечение собственным инкубационным яйцом» предприятия «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», которая базируется в поселке Ростовка под Омском и снижение зависимости от внешних поставщиков. Анонсирован инвестпроект, который позволит выйти на показатель производства в 72 миллиона единиц в год.
По всей видимости, сделка совершена с финансовым участием банка под залог актива. Ее коммерческая составляющая не раскрывается.
Отметим, прежним владельцем «Башкирского бройлера» являлась группа «Стар Нафта», предприятие действует с 2014 года. По итогам 2025 года декларировалась выручка в объеме около 1 миллиарда рублей с выходом на чистую прибыль в сумме порядка 78 миллионов рублей. Среднесписочная численность работников на конец 2025 составляла 211 человек. В свою очередь, выручка АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» за тот же период достигла 6,1 миллиарда рублей, однако показатель чистой прибыли оказался отрицательным — примерно −214,6 миллиона рублей.