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МАРТ заявил о сокращении числа школьных ярмарок в Беларуси, объяснив причину

МАРТ назвал причину сокращения числа школьных ярмарок перед новым учебным годом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

По словам замначальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерины Макуцени, в стране сокращается количество проводимы школьных ярмарок к началу учебного года.

— За последние несколько лет наблюдается тенденция к сокращению ярмарок, ввиду глобальной переориентации торговли в онлайн-формат, — пояснила чиновница.

Также представитель МАРТ рассказала, что в республике расширенная продажа товаров школьного ассортимента стартовала уже с середины июля и продлится она почти до конца сентября. Школьные товары продают универмаги, гипермаркеты, фирменные магазины белорусских производителей.

— В объектах торговли выделены дополнительные торговые места, оформлены уголки первоклассника и уголки школьника, — рассказала она.

Замначальника отдела МАРТ заметила, что почти в каждом магазине, республиканском и региональном субъекте торговли есть секции с канцелярией для школьников.

Традиционно в Беларуси состоятся школьные ярмарки, ярмарки выходного дня, выставки-продажи.

— По оперативным данным наших облисполкомов и Мингорисполкома, в этом году планируется 250 таких мероприятий, — заключила она.