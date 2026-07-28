МАРТ заявил о сокращении числа школьных ярмарок в Беларуси, объяснив причину

По словам замначальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерины Макуцени, в стране сокращается количество проводимы школьных ярмарок к началу учебного года.
— За последние несколько лет наблюдается тенденция к сокращению ярмарок, ввиду глобальной переориентации торговли в онлайн-формат, — пояснила чиновница.
Также представитель МАРТ рассказала, что в республике расширенная продажа товаров школьного ассортимента стартовала уже с середины июля и продлится она почти до конца сентября. Школьные товары продают универмаги, гипермаркеты, фирменные магазины белорусских производителей.
— В объектах торговли выделены дополнительные торговые места, оформлены уголки первоклассника и уголки школьника, — рассказала она.
Замначальника отдела МАРТ заметила, что почти в каждом магазине, республиканском и региональном субъекте торговли есть секции с канцелярией для школьников.
Традиционно в Беларуси состоятся школьные ярмарки, ярмарки выходного дня, выставки-продажи.
— По оперативным данным наших облисполкомов и Мингорисполкома, в этом году планируется 250 таких мероприятий, — заключила она.