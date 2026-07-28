ПОРА представляет третий номер журнала «Арктика 2035» за 2026 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проектный офис развития Арктики опубликовал свежий выпуск научно-практического журнала «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения».
Тема третьего номера за текущий год сформулирована как «Арктические партнерства: государство, бизнес, общество».
Авторы рассматривают развитие Российской Арктики как комплексную задачу, находящуюся на пересечении экономики, государственного управления, права, экологии, образования и социальной политики. Материалы выпуска посвящены государственно-частному партнерству, устойчивому финансированию, внедрению ESG-принципов, защите прав коренных малочисленных народов Севера, совершенствованию социальных услуг, развитию арктического образования и изучению природных особенностей региона.
В номере также открывается новая рубрика «Слово молодым экспертам», предназначенная для публикации исследований начинающих специалистов.
Главный редактор журнала Мария Лагутина отмечает: «В условиях масштабных экономических, социальных и экологических трансформаций особое значение приобретает поиск эффективных механизмов взаимодействия между государственными институтами, бизнес-сообществом, научными организациями и местными сообществами».
По словам научного редактора Александра Воротникова, «вопросы устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации находятся на стыке политики, экономики, права, экологии, образования и социальной сферы, что делает особенно востребованным междисциплинарный подход к исследованию арктических процессов».
Познакомится с материалами нового выпуска можно на сайте журнала, а также в электронных библиотеках eLibrary и «Киберленинка».
Напомним, журнал «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения» посвящен комплексному изучению Арктической зоны Российской Федерации. Учредителем и издателем выступает Экспертный центр — Проектный офис развития Арктики. Журнал зарегистрирован Роскомнадзором, имеет ISSN 2949−6195, выпускается как печатное издание, также выходит в электронном виде.