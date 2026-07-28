В Красноярском крае популяризируют энергетику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания и Национальный центр «Россия» продолжают развитие совместных проектов по популяризации энергетики, промышленного наследия и инженерных профессий. Очередным шагом в этой работе стало знакомство экскурсоводов красноярского филиала НацЦентра с Музеем энергетики СГК и Красноярской ТЭЦ-2. Специалисты, которые ежедневно для жителей краевой столицы и гостей города проводят экскурсии в Музее сибирского тепла, смогли лично увидеть полный путь производства тепловой и электрической энергии и познакомиться с работой одного из крупнейших энергетических предприятий региона.
Сегодня Национальный центр «Россия» является одной из главных просветительских площадок страны, где рассказывают о достижениях российских регионов и ведущих отечественных компаний. Партнерами Центра стали СГК и СУЭК-Красноярск, создавшие здесь при поддержке Фонда Мельниченко интерактивный Музей сибирского тепла. Проект знакомит посетителей с полным производственным циклом — от добычи угля до появления тепла и электроэнергии в домах жителей. Благодаря современным мультимедийным технологиям сложные производственные процессы становятся понятными людям любого возраста.
Во время визита экскурсоводы познакомились с опытом СГК по созданию корпоративных музейных пространств. Музей энергетики Красноярского края, расположенный на территории Красноярской ТЭЦ-2, является одним из крупнейших корпоративных музеев энергетической отрасли Сибири. Его экспозиция объединяет архивные документы, фотографии, историческое оборудование, макеты и современные интерактивные решения, позволяющие проследить развитие энергетики региона — от первых электростанций до современных теплоэлектроцентралей. Здесь рассказывают не только об истории отрасли, но и о людях, которые создавали и продолжают развивать энергосистему Красноярского края.
После посещения музейных площадок участники экскурсии отправились смотреть саму Красноярскую ТЭЦ-2. Там они увидели основные производственные цеха, угольный склад и систему топливоподачи, познакомились с полной технологической цепочкой производства тепловой и электрической энергии — от поступления топлива до выдачи энергии потребителям.
«Экскурсоводы ежедневно знакомят посетителей с Музеем сибирского тепла. Поэтому для нас было важно показать коллегам не только интерактивную экспозицию, но и энергетическое предприятие в целом, чтобы они смогли увидеть весь процесс своими глазами. Такой опыт помогает глубже понять работу энергетиков и технологию производства тепла и электроэнергии. Уверена, что теперь экскурсии станут ещё более содержательными и помогут посетителям Национального центра лучше понять, как работает большая энергетика и почему она так важна для жизни современных городов», — рассказала ведущий специалист отдела по подбору, оценке и развитию персонала Енисейской ТГК (ТГК-13) Влада Тиханович.
«После такой экскурсии по-новому смотришь на экспозицию Музея сибирского тепла. Когда видишь действующее производство своими глазами, гораздо лучше понимаешь масштаб работы энергетиков и весь путь, который проходит тепло, прежде чем попасть в дома жителей. Этот опыт обязательно поможет нам делать экскурсии ещё более интересными и отвечать на вопросы посетителей ещё глубже», — рассказала экскурсовод красноярского филиала Национального центра «Россия» Наталья Абраменкова.
Развитие музейных проектов СГК продолжается и в других городах края. В Минусинске в региональном краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова работает интерактивная экспозиция «Я работаю на ТЭЦ», ставшая филиалом Музея энергетики Красноярского края. Она знакомит посетителей с историей энергетики юга региона, работой Минусинской ТЭЦ и современными профессиями отрасли, сочетая исторические материалы, цифровые технологии и интерактивные экспонаты.