В Красноярском крае популяризируют энергетику

«Экскурсоводы ежедневно знакомят посетителей с Музеем сибирского тепла. Поэтому для нас было важно показать коллегам не только интерактивную экспозицию, но и энергетическое предприятие в целом, чтобы они смогли увидеть весь процесс своими глазами. Такой опыт помогает глубже понять работу энергетиков и технологию производства тепла и электроэнергии. Уверена, что теперь экскурсии станут ещё более содержательными и помогут посетителям Национального центра лучше понять, как работает большая энергетика и почему она так важна для жизни современных городов», — рассказала ведущий специалист отдела по подбору, оценке и развитию персонала Енисейской ТГК (ТГК-13) Влада Тиханович.