Единое уведомление по УСН в новой форме вводится с 31 июля

При составлении документа необходимо заполнить титульный лист, указав код основания подачи уведомления (сообщения) по УСН согласно разделу (от 1 до 6), а затем внести сведения в соответствующий раздел. Однако есть одно важное исключение. Так, при указании кода основания 5 на титульном листе, раздел 5 заполнять не требуется, поскольку он не содержит полей для внесения информации. Фото из архива V102.RU.