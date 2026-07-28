В Челябинской области выросло количество сделок со вторичным жильем

Средняя стоимость квадратного метра в России в июне составила 155 тысяч рублей — на 4% больше, чем год назад, и без изменений к маю. Доля сделок с ипотекой на вторичном рынке остается стабильной — 31% (на 6 процентных пунктов выше, чем в июне 2025 года).