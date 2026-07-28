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В Челябинской области выросло количество сделок со вторичным жильем

За год количество покупок увеличилось на 38%

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области за год на треть выросло количество сделок на вторичном рынке жилья. В июне 2026 года число договоров купли-продажи в регионе увеличилось на 38% по сравнению с июнем прошлого года. Это один из самых высоких показателей в стране, сообщает аналитический центр «Авито Недвижимость».

В целом по России число сделок выросло на 33% год к году. В лидерах по динамике — Московская область (+72%), Татарстан (+48%), Санкт-Петербург (+40%) и Челябинская область (+38%). За месяц число сделок в регионе выросло на 10%.

Чаще всего россияне интересовались двухкомнатными квартирами — на них пришлось 35% спроса. Чуть меньше — на однокомнатные (33%). Спрос на студии и «однушки» за год вырос на 21%.

Объем предложения на вторичном рынке за год сократился на 16% — особенно заметно уменьшился выбор однокомнатных и двухкомнатных квартир. При этом в Челябинской области средний срок продажи квартир снизился — объекты быстрее находят покупателей.

Средняя стоимость квадратного метра в России в июне составила 155 тысяч рублей — на 4% больше, чем год назад, и без изменений к маю. Доля сделок с ипотекой на вторичном рынке остается стабильной — 31% (на 6 процентных пунктов выше, чем в июне 2025 года).

Как отмечают эксперты, покупатели все чаще обращают внимание на так называемую новую вторичку — квартиры в домах до 3—5 лет с актуальными планировками и развитой инфраструктурой.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске «новая вторичка» оказалась дешевле новостроек на 7%.

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