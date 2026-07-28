Мирошник: ВСУ за неделю атаковали более 20 АЗС в России

Не менее серьезная ситуация и на АЗС в Курской области. 17 июня губернатор региона Александр Хинштейн сообщал в своих соцсетях, что беспилотник попал в автозаправочную станцию в Обояни. Один человек погиб, еще двое получили ранения. А 8 июля в Октябрьском районе во время заправки автомобиля на станции ранения получила семья: двухлетний ребенок, его беременная мать и отец.