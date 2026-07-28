Нижегородская область вошла в топ-10 по подаче документов в вузы

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по числу подач документов в вузы через сервис «Госуслуги». В 2026 году абитуриенты отправили через портал около 50 тысяч заявок на различные направления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По словам замгубернатора Егора Полякова, цифровой формат стал самым удобным и быстрым способом подачи документов. В этом году нижегородские университеты планируют принять 9 675 новых студентов. Среди самых востребованных направлений у поступающих оказались информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика.
С 27 июля на «Госуслугах» уже публикуются конкурсные списки, а оригиналы документов и согласия на зачисление абитуриенты могут подать до начала августа.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 10 место по доле оборота розничной торговли.