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Нижегородская область вошла в топ-10 по подаче документов в вузы

В регионе абитуриенты направили около 50 тысяч заявок онлайн, а всего нижегородские вузы примут почти 10 тысяч студентов.

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по числу подач документов в вузы через сервис «Госуслуги». В 2026 году абитуриенты отправили через портал около 50 тысяч заявок на различные направления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам замгубернатора Егора Полякова, цифровой формат стал самым удобным и быстрым способом подачи документов. В этом году нижегородские университеты планируют принять 9 675 новых студентов. Среди самых востребованных направлений у поступающих оказались информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика.

С 27 июля на «Госуслугах» уже публикуются конкурсные списки, а оригиналы документов и согласия на зачисление абитуриенты могут подать до начала августа.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 10 место по доле оборота розничной торговли.