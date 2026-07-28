Нижегородская область вошла в топ-10 по подаче документов в вузы

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по числу подач документов в вузы через сервис «Госуслуги». В 2026 году абитуриенты отправили через портал около 50 тысяч заявок на различные направления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.