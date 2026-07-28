С начала года в Сочи побывали более четырех миллионов туристов

Власти активно борются с нарушениями: за нелегальную торговлю выписано 344 протокола, за незаконную продажу алкоголя пресекли девять правонарушений и изъяли более двух тысяч литров алкоголя. В Роспотребнадзор направлены материалы по пяти заведениям, где незаконно использовали кальяны, отметили в пресс-службе.