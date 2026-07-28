Бизнесу Башкирии предложили отказаться от рекрутинга кадров в рабочих домах

Резолюция встречи, которую планируется направить главе Башкирии, региональному правительству и профильным ведомствам, содержит рекомендации не только бизнесу, но и министерствам, правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Например, МВД, прокуратура и гострудинспекция должны усилить борьбу с нелегальным посредничеством, незаконным изъятием документов у граждан, невыплатой зарплат. Им рекомендовано наладить обмен данными о местах вербовки людей у вокзалов и рынков. ФСИН и органы пробации рассмотрят идею сформировать банк вакансий для лиц, которые находятся на постпенитенциарном наблюдении и относятся к группе риска бездомности.